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Volleyball Gaspé

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Ligues Adultes (Participation, Intermédiaire, Compétition, Élite) Hiver 2026

Adhésion annuelle à Volleyball Gaspé
5 $

Pour les nouveaux membres

OU

Pour les joueurs et joueuses non réguliers de l'automne 2025

Intermédiaire - Lundi
58 $
Compétition mixte - Mardi
77 $
Compétition mixte - Mercredi au cégep
78 $
Élite régulier - Mardi
96 $
Élite non régulier - Mardi
48 $

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