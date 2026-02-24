Ligues Adultes (Participation, Intermédiaire, Compétition, Élite) Hiver 2026
Adhésion annuelle à Volleyball Gaspé
5 $
Pour les nouveaux membres
OU
Pour les joueurs et joueuses non réguliers de l'automne 2025
Pour les nouveaux membres
OU
Pour les joueurs et joueuses non réguliers de l'automne 2025
Intermédiaire - Lundi
58 $
Compétition mixte - Mardi
77 $
Compétition mixte - Mercredi au cégep
78 $
Élite régulier - Mardi
96 $
Élite non régulier - Mardi
48 $
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