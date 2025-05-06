Lip Sync Battle - 3e édition

15 Rue Jacques-Cartier N

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 8R8, Canada

Table VIP Or (10 billets)
CA$3,750
groupTicketCaption

Ces billets pour une soirée inoubliable comprennent :
- un spectacle unique au Québec aux premières
loges
- un délicieux souper trois services
- une soirée dansante
Alors, êtes-vous prêts à être éblouis?

Table VIP (10 billets)
CA$3,250
groupTicketCaption

Ces billets pour une soirée inoubliable comprennent :
- un spectacle unique au Québec aux premières
loges
- un délicieux souper trois services
- une soirée dansante
Alors, êtes-vous prêts à être éblouis?

Table (10 billets)
CA$2,750
groupTicketCaption

Ces billets pour une soirée inoubliable comprennent :
- un spectacle unique au Québec
- un délicieux souper trois services
- une soirée dansante
Alors, êtes-vous prêts à être éblouis?

Billet
CA$275

Ce billet pour une soirée inoubliable comprend:
- Un spectacle unique au Québec
- Un délicieux souper trois services
- Une soirée dansante
Alors, êtes-vous prêts à être éblouis ?

Billet VIP
CA$325

Ce billet pour une soirée inoubliable comprend:
- Un spectacle unique au Québec
- Un délicieux souper trois services
- Une soirée dansante
Alors, êtes-vous prêts à être éblouis ?

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing