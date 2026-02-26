<Lipedema Canada Conference 2026>

Pass complet pour les deux jours de la conférence + GALA Vivez chaque moment historique de la première conférence nationale sur le lipœdème au Canada grâce à notre forfait le plus complet. Ce pass VIP All-Access est conçu pour permettre aux patients, à leurs proches et au grand public de s'immerger dans une formation de classe mondiale et une célébration communautaire. Votre expérience VIP comprend : Pass complet pour les deux jours de la conférence : accès complet à toutes les sessions, présentations de recherche et ateliers au Victoria Inn and Conference Centre (11-12 septembre). Gala et remise des prix Lipedema : une soirée inoubliable le 12 septembre au Musée royal de l'aviation canadienne. Profitez d'un dîner, de musique live et d'une soirée dansante pour célébrer la résilience et les progrès de notre communauté. T-shirt officiel #LipCanCon : portez les couleurs du mouvement avec notre vêtement commémoratif exclusif de la conférence 2026. Accès prioritaire à « The Doctor is In » : soyez parmi les premiers à vous inscrire pour une évaluation formelle par des experts mondiaux. Cette opportunité de diagnostic pratique est strictement limitée à 30 places. Le statut VIP vous donne les meilleures chances d'obtenir votre place.

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