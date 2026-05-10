L’Association Hockey féminin des Laurentides

Offert par

L’Association Hockey féminin des Laurentides

À propos de cette boutique

Liquidation des chandails de pratique

Chandails réversibles - Noir / Gris item
Chandails réversibles - Noir / Gris
10 $

• Réversibles Noir / Gris

• Tissu léger, respirant et résistant

• Idéal pour les pratiques, les matchs hors-concours ou l’entraînement individuel

Chandails Bleu poudre item
Chandails Bleu poudre
5 $

• Tissu léger, respirant et résistant
• Numéro aléatoire au dos
• Déjà utilisés lors des saisons précédentes
• Tailles variées selon disponibilité
• Chandails en bon état général
• Lavés et prêts à l’usage

Chandails Blanc item
Chandails Blanc
5 $

• Tissu léger, respirant et résistant
• Numéro aléatoire au dos
• Déjà utilisés lors des saisons précédentes
• Tailles variées selon disponibilité
• Chandails en bon état général
• Lavés et prêts à l’usage

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!