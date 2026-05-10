Liquidation des chandails de pratique

À propos de cette boutique
• Réversibles Noir / Gris
• Tissu léger, respirant et résistant
• Idéal pour les pratiques, les matchs hors-concours ou l’entraînement individuel
• Tissu léger, respirant et résistant
• Numéro aléatoire au dos
• Déjà utilisés lors des saisons précédentes
• Tailles variées selon disponibilité
• Chandails en bon état général
• Lavés et prêts à l’usage
• Tissu léger, respirant et résistant
• Numéro aléatoire au dos
• Déjà utilisés lors des saisons précédentes
• Tailles variées selon disponibilité
• Chandails en bon état général
• Lavés et prêts à l’usage
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