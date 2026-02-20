Lise Picard, Autrice - SM2026
Kiosque - 67 (taxes incluses)
557,63 $
Petit kiosque - emplacement # 67
- 485.00 $ (Montant avant taxes)
- plus 24.25 $ TPS (5 %)
- plus 48.38 TVQ (9,975 %)
- équivaut à 557.63 $ (Total après taxes)
Petit kiosque - emplacement # 67
- 485.00 $ (Montant avant taxes)
- plus 24.25 $ TPS (5 %)
- plus 48.38 TVQ (9,975 %)
- équivaut à 557.63 $ (Total après taxes)
Barre multiprise (taxes incluses)
8,63 $
- 7,50 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,38 $ TPS (5 %)
- plus 0,75 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 8,63 $ (Total après taxes)
- 7,50 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,38 $ TPS (5 %)
- plus 0,75 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 8,63 $ (Total après taxes)
Rallonge 3 mètre (accès à l'électricité au kiosque) (taxes i
11,50 $
- 10,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,50 $ TPS (5 %)
- plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
- 10,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,50 $ TPS (5 %)
- plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
Comptoir (taxes incluses)
86,23 $
1m x 0.5 m x 40'' (haut)
- 75,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 3,75 $ TPS (5 %)
- plus 7,48 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 86,23 $ (Total après taxes)
1m x 0.5 m x 40'' (haut)
- 75,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 3,75 $ TPS (5 %)
- plus 7,48 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 86,23 $ (Total après taxes)
Chaise pliante (1 unité) (taxes incluses)
11,50 $
(2 déjà fournis avec la location)
- 10,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,50 $ TPS (5 %)
- plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
(2 déjà fournis avec la location)
- 10,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,50 $ TPS (5 %)
- plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
2 Plaquettes velcro (taxes incluses)
1,15 $
- 1,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,05 $ TPS (5 %)
- plus 0,10 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 1,15 $ (Total après taxes)
- 1,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,05 $ TPS (5 %)
- plus 0,10 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 1,15 $ (Total après taxes)
Bande velcro (au pied linéaire) (taxes incluses)
2,30 $
- 2,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,10 $ TPS (5 %)
- plus 0,20 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 2,30 $ (Total après taxes)
- 2,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 0,10 $ TPS (5 %)
- plus 0,20 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 2,30 $ (Total après taxes)
Lumière à tiges (taxes incluses)
45,99 $
- 40,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,00 $ TPS (5 %)
- plus 3,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 45,99 $ (Total après taxes)
- 40,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,00 $ TPS (5 %)
- plus 3,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 45,99 $ (Total après taxes)
Table 2' x 4' x 29'' (taxes incluses)
57,49 $
Drapé noir
- 50,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,50 $ TPS (5 %)
- plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Drapé noir
- 50,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,50 $ TPS (5 %)
- plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Table 2' x 4' x 29'' (taxes incluses)
57,49 $
Drapé bleu
- 50,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,50 $ TPS (5 %)
- plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Drapé bleu
- 50,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,50 $ TPS (5 %)
- plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Table 2' x 6' x 29'' (taxes incluses)
63,24 $
Drapé noir
- 55,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,75 $ TPS (5 %)
- plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Drapé noir
- 55,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,75 $ TPS (5 %)
- plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Table 2' x 6' x 29'' (taxes incluses)
63,24 $
Drapé bleu
- 55,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,75 $ TPS (5 %)
- plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Drapé bleu
- 55,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 2,75 $ TPS (5 %)
- plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Tablette (taxes incluses)
23 $
- 20,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,00 $ TPS (5 %)
- plus 2,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 23,00 $ (Total après taxes)
- 20,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,00 $ TPS (5 %)
- plus 2,00 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 23,00 $ (Total après taxes)
Tabouret en cuir noir (taxes incluses)
25,87 $
- 22,50 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,13 $ TPS (5 %)
- plus 2,24 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 25,87 $ (Total après taxes)
- 22,50 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,13 $ TPS (5 %)
- plus 2,24 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 25,87 $ (Total après taxes)
Barre d'aluminium pour accrochage (taxes incluses)
28,74 $
- 25,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,25 $ TPS (5 %)
- plus 2,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 28,74 $ (Total après taxes)
- 25,00 $ (Montant avant taxes)
- plus 1,25 $ TPS (5 %)
- plus 2,49 $ TVQ (9,975 %)
- équivaut à 28,74 $ (Total après taxes)
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