Conseil Beauportois de la Culture Inc

Organisé par

Conseil Beauportois de la Culture Inc

À propos de cet événement

Lise Picard, Autrice - SM2026

Kiosque - 67 (taxes incluses)
557,63 $

Petit kiosque - emplacement # 67

  • 485.00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 24.25 $ TPS (5 %)
  • plus 48.38 TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 557.63 $ (Total après taxes)
Barre multiprise (taxes incluses)
8,63 $
  • 7,50 $ (Montant avant taxes)
  • plus 0,38 $ TPS (5 %)
  • plus 0,75 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 8,63 $ (Total après taxes)
Rallonge 3 mètre (accès à l'électricité au kiosque) (taxes i
11,50 $
  • 10,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 0,50 $ TPS (5 %)
  • plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
Comptoir (taxes incluses)
86,23 $

1m x 0.5 m x 40'' (haut)

  • 75,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 3,75 $ TPS (5 %)
  • plus 7,48 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 86,23 $ (Total après taxes)
Chaise pliante (1 unité) (taxes incluses)
11,50 $

(2 déjà fournis avec la location)

  • 10,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 0,50 $ TPS (5 %)
  • plus 1,00 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 11,50 $ (Total après taxes)
2 Plaquettes velcro (taxes incluses)
1,15 $
  • 1,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 0,05 $ TPS (5 %)
  • plus 0,10 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 1,15 $ (Total après taxes)
Bande velcro (au pied linéaire) (taxes incluses)
2,30 $
  • 2,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 0,10 $ TPS (5 %)
  • plus 0,20 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 2,30 $ (Total après taxes)
Lumière à tiges (taxes incluses)
45,99 $
  • 40,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 2,00 $ TPS (5 %)
  • plus 3,99 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 45,99 $ (Total après taxes)


Table 2' x 4' x 29'' (taxes incluses)
57,49 $

Drapé noir

  • 50,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 2,50 $ TPS (5 %)
  • plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Table 2' x 4' x 29'' (taxes incluses)
57,49 $

Drapé bleu

  • 50,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 2,50 $ TPS (5 %)
  • plus 4,99 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 57,49 $ (Total après taxes)
Table 2' x 6' x 29'' (taxes incluses)
63,24 $

Drapé noir

  • 55,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 2,75 $ TPS (5 %)
  • plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Table 2' x 6' x 29'' (taxes incluses)
63,24 $

Drapé bleu

  • 55,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 2,75 $ TPS (5 %)
  • plus 5,49 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 63,24 $ (Total après taxes)
Tablette (taxes incluses)
23 $
  • 20,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 1,00 $ TPS (5 %)
  • plus 2,00 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 23,00 $ (Total après taxes)
Tabouret en cuir noir (taxes incluses)
25,87 $
  • 22,50 $ (Montant avant taxes)
  • plus 1,13 $ TPS (5 %)
  • plus 2,24 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 25,87 $ (Total après taxes)
Barre d'aluminium pour accrochage (taxes incluses)
28,74 $
  • 25,00 $ (Montant avant taxes)
  • plus 1,25 $ TPS (5 %)
  • plus 2,49 $ TVQ (9,975 %)
  • équivaut à 28,74 $ (Total après taxes)


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