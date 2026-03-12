Campus Notre-Dame-de-Foy

Organisé par

Campus Notre-Dame-de-Foy

À propos de cet événement

Liste d'attente - Air Camp - 2026

5000 Rue Clément Lockquell

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1B3, Canada

Forfait sans hébergement
Gratuit

329,99 $ + taxes
10 h d’enseignement technique
3 h de séances vidéo
Pratiques au stade des Anciens et au stade Leclerc (en cas de pluie)
Short et t-shirt aux couleurs du Notre-Dame.
Le paiement doit être fait lors de l’inscription afin de confirmer votre place.


Forfait avec hébergement
Gratuit

459,99$ + taxes
Inclut forfait A
Déjeuners, dîners et soupers
Hébergement pour 2 nuits
Intervenants en résidence
Activités en soirée

Nombre de places limitées

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