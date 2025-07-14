Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

Organisé par

Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

$

Ventes fermées

Liste d'attente Habits de neige 2025

109 Rue Wright

Gatineau, QC J8X 2G7, Canada

Taille 2
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 3
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 4
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 5
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 6
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 7
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 8
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 9
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 10
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 12
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 14
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 16
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Taille 18
Gratuit

Veuillez mesurer et sélectionner la taille correcte du manteau de neige de votre enfant.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!