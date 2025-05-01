Liste des articles

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Suite occupation simple - Salle de bain privée
Gratuit
Suite occupation double - Salle de bain privée
Gratuit
Lit double
Chambrette occupation simple - Salle de bain privée
Gratuit
Occupation simple - Salle de bain privée
Gratuit
Occupation simple - Salle de bain mitoyenne
Gratuit
*Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Salle de bain privée
Gratuit
2 lits simples ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons
1 colocataire de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Salle de bain mitoyenne
Gratuit
2 lits simples ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons
1 colocataires de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Salle de bain privée
Gratuit
1 lit double
Occupation double - Salle de bain mitoyenne
Gratuit
1 lit double
Occupation triple - Salle de bain mitoyenne
Gratuit
3 lits simples ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons
2 colocataires de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Activité en externe
Gratuit
Si vous souhaitez dormir ailleurs.
*Image à titre indicatif seulement
Souper de l'arrivée
20 $
Souper inclus la journée de l'arrivée.
*Image à titre indicatif seulement
Assurance annulation
Gratuit
Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
Boîte à lunch Wrap au poulet
Gratuit
Sélectionnez de 1 à 3 boîtes à lunch par personne pour les dîners de votre séjour. Les déjeuners et les soupers sont déjà inclus. La boîte comprend 1 wrap 10po, jus de légumes 200ml, fromage P'tit Québec 30g, muffin sélection du chef, 1 fruit de saison *Image à titre indicatif seulement. Taxes incluses.
Boîte à lunch Wrap au jambon
Gratuit
Sélectionnez de 1 à 3 boîtes à lunch par personne pour les dîners de votre séjour. Les déjeuners et les soupers sont déjà inclus. La boîte comprend 1 wrap 10po, jus de légumes 200ml, fromage P'tit Québec 30g, muffin sélection du chef, 1 fruit de saison *Image à titre indicatif seulement. Taxes incluses.
Boîte à lunch Wrap aux oeufs
Gratuit
Sélectionnez de 1 à 3 boîtes à lunch par personne pour les dîners de votre séjour. Les déjeuners et les soupers sont déjà inclus. La boîte comprend 1 wrap 10po, jus de légumes 200ml, fromage P'tit Québec 30g, muffin sélection du chef, 1 fruit de saison *Image à titre indicatif seulement. Taxes incluses.
Boîte à lunch Wrap végan
Gratuit
Sélectionnez de 1 à 3 boîtes à lunch par personne pour les dîners de votre séjour. Les déjeuners et les soupers sont déjà inclus. La boîte comprend 1 wrap 10po, jus de légumes 200ml, fauxmage, muffin sélection du chef, 1 fruit de saison *Image à titre indicatif seulement. Taxes incluses.
Activité
Gratuit
Déjeuner
17 $
Diner
20 $
Souper
20 $
Ajouter un don pour Maison Trinitaires

$

