Enchères silencieuses 2026 de Literacy Unlimited : Sous la couverture

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Une paire de billets pour leur tout premier arrêt de la tournée! Préparez-vous à être émerveillé par ces deux légendes ensemble sur scène au Place Bell à Laval le 2 juin 2026! Le chanteur, auteur-compositeur, acteur et philanthrope nommé cinq fois aux Tony®, EMMY® et aux GRAMMY® Awards, Josh Groban débutera sa tournée nord-américaine avec en invité spécial l'artiste, acteur, producteur et animateur récompensé par un Grammy®, un Oscar®, un Tony®, et un Emmy®, Jennifer Hudson. Généreusement offert par Evenko.
Enchère de départ
Mettez aux enchères une excitante paire de billets pour un match de tennis en direct. Parfait pour les passionnés de sport et tous ceux qui veulent profiter de la frénésie de la compétition de classe mondiale. Ressentez l'énergie de la foule, admirez de près l'athlétisme incroyable et plongez dans l'atmosphère électrique alors que les joueurs se battent sur le court. Généreusement offert par M. Darren St. Georges.
Enchère de départ
Faites-vous plaisir car vous le méritez! Profitez de ce forfait unique de Spa Essentiel, situé à Kirkland. Le forfait de 4 heures comprend une Manucure/Pédicure, un Soin du visage Beauty Break et un Massage Suédois de 60 minutes. Généreusement offert par Spa Essentiel.
Enchère de départ
Libérez votre meilleur moi - Cœur, Esprit et Âme! L'approche holistique de Felicia en matière de coaching inclut la découverte et le renforcement de la connexion entre votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme. Si quelque chose vous retient d'être la meilleure version de vous-même, cette expérience de coaching vous aidera à libérer votre véritable potentiel. Le forfait offre une précieuse occasion d'investir en vous-même. Il comprend 6 sessions virtuelles individuelles de coaching de vie. Chaque session dure 50 minutes et est planifiée sur une base bihebdomadaire. Généreusement offert par Felicia Vacirca Coaching.
Enchère de départ
Profitez du privilège d'un incroyable club de golf et de campagne privé! Profitez d'une partie de golf pour un quatuor, au pittoresque Elm Ridge Country Club à Ile Bizard, avec des chariots électriques inclus. Elm Ridge propose des trous de golf de championnat primés, de magnifiques vestiaires, un bar et un salon exceptionnels et bien plus encore! Valide du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés) jusqu'au 31 octobre 2026. Généreusement offert par Elm Ridge Country Club.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!