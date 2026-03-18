Enchères silencieuses 2026 de Literacy Unlimited : Sous la couverture

Saisissez cette opportunité exceptionnelle de profiter d'un mois gratuit d'abonnement au nouveau programme de musculation AKM Sculpted Body d'Amanda. La plupart des femmes n'ont pas besoin de plus d'entraînements ! Elles ont besoin de structure et d'un plan qui leur indique sur quoi se concentrer et à quel moment. Apprenez à sculpter vos bras et vos jambes, à améliorer votre posture, à affiner votre taille, à perdre de la graisse sans perdre de muscle et à vous sentir forte et confiante. Amanda élaborera votre programme d'entraînement en fonction de vos objectifs. Chaque étape, chaque exercice et les conseils de coaching seront disponibles dans une application. Offert généreusement par Amanda Kimberly.

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