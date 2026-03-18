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Ventes fermées

Enchères silencieuses 2026 de Literacy Unlimited : Sous la couverture

Concert de Josh Groban & Jennifer Hudson (Valeur estimée $440) item
Concert de Josh Groban & Jennifer Hudson (Valeur estimée $440)
150 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour leur tout premier arrêt de la tournée! Préparez-vous à être émerveillé par ces deux légendes ensemble sur scène au Place Bell à Laval le 2 juin 2026! Le chanteur, auteur-compositeur, acteur et philanthrope nommé cinq fois aux Tony®, EMMY® et aux GRAMMY® Awards, Josh Groban débutera sa tournée nord-américaine avec en invité spécial l'artiste, acteur, producteur et animateur récompensé par un Grammy®, un Oscar®, un Tony®, et un Emmy®, Jennifer Hudson. Généreusement offert par Evenko.

Offrez-vous une expérience incroyable! (Valeur estimée $500) item
Offrez-vous une expérience incroyable! (Valeur estimée $500)
150 $

Enchère de départ

Mettez aux enchères une excitante paire de billets pour un match de tennis en direct. Parfait pour les passionnés de sport et tous ceux qui veulent profiter de la frénésie de la compétition de classe mondiale. Ressentez l'énergie de la foule, admirez de près l'athlétisme incroyable et plongez dans l'atmosphère électrique alors que les joueurs se battent sur le court. Généreusement offert par M. Darren St. Georges.

Journée SPA! (Valeur estimée $255) item
Journée SPA! (Valeur estimée $255)
75 $

Enchère de départ

Faites-vous plaisir car vous le méritez! Profitez de ce forfait unique de Spa Essentiel, situé à Kirkland. Le forfait de 4 heures comprend une Manucure/Pédicure, un Soin du visage Beauty Break et un Massage Suédois de 60 minutes. Généreusement offert par Spa Essentiel.

Sessions de coaching de vie (Valeur estimée $900) item
Sessions de coaching de vie (Valeur estimée $900)
200 $

Enchère de départ

Libérez votre meilleur moi - Cœur, Esprit et Âme! L'approche holistique de Felicia en matière de coaching inclut la découverte et le renforcement de la connexion entre votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme. Si quelque chose vous retient d'être la meilleure version de vous-même, cette expérience de coaching vous aidera à libérer votre véritable potentiel. Le forfait offre une précieuse occasion d'investir en vous-même. Il comprend 6 sessions virtuelles individuelles de coaching de vie. Chaque session dure 50 minutes et est planifiée sur une base bihebdomadaire. Généreusement offert par Felicia Vacirca Coaching.

Partie de golf pour quatre personnes (Valeur estimée $700) item
Partie de golf pour quatre personnes (Valeur estimée $700)
200 $

Enchère de départ

Profitez du privilège d'un incroyable club de golf et de campagne privé! Profitez d'une partie de golf pour un quatuor, au pittoresque Elm Ridge Country  Club à Ile Bizard, avec des chariots électriques inclus. Elm Ridge propose des trous de golf de championnat primés, de magnifiques vestiaires, un bar et un salon exceptionnels et bien plus encore! Valide du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés) jusqu'au 31 octobre 2026. Généreusement offert par Elm Ridge Country Club.

2 Billets pour Strangers in the Night (Valeur estimée $1200) item
2 Billets pour Strangers in the Night (Valeur estimée $1200)
250 $

Enchère de départ

Prêts à vivre l'événement gastronomique caritatif le plus populaire de Montréal ? Passez une soirée inoubliable de gastronomie et de musique au Gala caritatif gastronomique « Strangers in the Night », qui aura lieu le samedi 27 juin 2026 ! Deux (2) billets VIP vous donnent accès à l'avant de la scène, à un bar ouvert haut de gamme, à tous les plats de plus de 70 restaurants et à tous les spectacles ! C'est la plus grande soirée dansante de l'année avec Flo Rida suivi du spectacle « The Temptations Revue ». Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !
Expérience parlementaire (inestimable !) item
Expérience parlementaire (inestimable !)
150 $

Enchère de départ

Une journée VIP inoubliable à Ottawa, sur invitation du président de la Chambre des communes. Ce forfait exceptionnel comprend une visite guidée de la Colline du Parlement, deux (2) places à la tribune des députés durant la période des questions quotidienne et un dîner exclusif pour deux (2) personnes dans la Salle à manger du Parlement, un restaurant prestigieux situé sur la Colline du Parlement et réservé aux représentants du gouvernement canadien et à leurs invités. Offert généreusement par l’honorable Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis.
Programme d'entraînement musculaire pour un corps sculpté (valeur estimée : $378) item
Programme d'entraînement musculaire pour un corps sculpté (valeur estimée : $378)
100 $

Enchère de départ

Saisissez cette opportunité exceptionnelle de profiter d'un mois gratuit d'abonnement au nouveau programme de musculation AKM Sculpted Body d'Amanda. La plupart des femmes n'ont pas besoin de plus d'entraînements ! Elles ont besoin de structure et d'un plan qui leur indique sur quoi se concentrer et à quel moment. Apprenez à sculpter vos bras et vos jambes, à améliorer votre posture, à affiner votre taille, à perdre de la graisse sans perdre de muscle et à vous sentir forte et confiante. Amanda élaborera votre programme d'entraînement en fonction de vos objectifs. Chaque étape, chaque exercice et les conseils de coaching seront disponibles dans une application. Offert généreusement par Amanda Kimberly.
Pass de vol Air Canada (Valeur estimée : $3800) item
Pass de vol Air Canada (Valeur estimée : $3800)
400 $

Enchère de départ

Deux (2) billets promotionnels aller-retour en classe économique pour un voyage en Amérique du Nord, incluant Hawaï, le Mexique et les Caraïbes. Le voyage doit être effectué au plus tard le 6 mai 2027. Ces billets sont valides uniquement sur les vols réguliers d’Air Canada, d’Air Canada Express et d’Air Canada Rouge (non valides sur les vols des partenaires de Star Alliance ni sur les vols en partage de code). Certaines conditions et périodes de restriction s’appliquent. Offert généreusement par Air Canada.

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