Organisé par

Paroisse Saint-Bruno

À propos de cet événement

Livraison de paniers de Noël 18 décembre 2025

livraison 16h30
Gratuit

SVP vous présenter à 16h25 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 16h37
Gratuit

SVP vous présenter à 16h32 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 16h45
Gratuit

SVP vous présenter à 16h40 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 16h52
Gratuit

SVP vous présenter à 16h47 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 16h59
Gratuit

SVP vous présenter à 16h54 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h06
Gratuit

SVP vous présenter à 17h01 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h13
Gratuit

SVP vous présenter à 17h08 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h20
Gratuit

SVP vous présenter à 17h15 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h27
Gratuit

SVP vous présenter à 17h22 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h34
Gratuit

SVP vous présenter à 17h29 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h41
Gratuit

SVP vous présenter à 17h36 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h48
Gratuit

SVP vous présenter à 17h43 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 17h55
Gratuit

SVP vous présenter à 17h50 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 18h02
Gratuit

SVP vous présenter à 17h57 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 18h09
Gratuit

SVP vous présenter à 18h04 pour recevoir votre fiche de livraison.

livraison 18h16
Gratuit

SVP vous présenter à 18h11 pour recevoir votre fiche de livraison.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!