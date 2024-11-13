Livre collectif (Se) Soigner

Préface signée par Patrick Lagacé, Olivier Niquet et Mylène Paquette. Médaillon inclus. Soutenez la Fondation Cité de la Santé en vous procurant le livre (Se) Soigner, un ouvrage collectif regroupant les réalisations artistiques et poétiques du personnel soignant pour mettre un baume sur les blessures de la pandémie. Récupération aux bureaux de la Fondation après ;le 3 décembre 2024 : 1515 Chomedey Laval #NRC-35 Du lundi au jeudi, 9 h à 15 h 30. Livraison disponible au Québec moyennant un frais de livraison de 25$.

Préface signée par Patrick Lagacé, Olivier Niquet et Mylène Paquette. Médaillon inclus. Soutenez la Fondation Cité de la Santé en vous procurant le livre (Se) Soigner, un ouvrage collectif regroupant les réalisations artistiques et poétiques du personnel soignant pour mettre un baume sur les blessures de la pandémie. Récupération aux bureaux de la Fondation après ;le 3 décembre 2024 : 1515 Chomedey Laval #NRC-35 Du lundi au jeudi, 9 h à 15 h 30. Livraison disponible au Québec moyennant un frais de livraison de 25$.

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