livres #1 de la bibliothèque de Jean-Pierre Ronfard

Lot de 4 livres comprenant :

- «Alfred Jarry : d'Ubu Roi au Docteur Faustroll», de Noël Arnaud, (Éd. Table ronde, Paris, 1974) – 474 pages

«Les Ragionamenti» Tomes 1 et 2, de Pierre L’Arétin (parution vers 1534-1536) (Éd. Famot, Genève, 1978) – 281 pages et 327 pages

«Dictionnaire érotique moderne», Alfred Delvau (Éd. 10/18, 1997) (parution en 1864) – 490 pages

«La bulle d’encre», essai de Suzanne Jacob (P.U.M, Montréal, 1997) – 129 pages / Avec dédicace de l’auteure à Jean-Pierre Ronfard



(avec émission d’un reçu officiel de 125$)