livres #2 de la bibliothèque de Jean-Pierre Ronfard

Lot de 4 livres comprenant :

«Le Bouquet des expressions imagées», de Claude Dunneton (Éd. Du Seuil, Paris, 1990) - 1408 pages

«Dictionnaire des idées politiquement tordues», Daniel Mativat et Louis Vachon (Éd. Du Triptyque, Montréal, 1997) – 316 pages

«Douze contes vagabonds», recueil de nouvelles de Gabriel Garcia Marquez (Éd. Grasset, Paris, 1997) – 285 pages

«Antigone», roman de Henry Bauchau (Éd. Originale Actes Sud, Arles, 1997) – 356 pages / épuisé en librairie



