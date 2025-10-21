livres #3 de la bibliothèque de Jean-Pierre Ronfard

Lot de 4 livres comprenant :



«Saint-Pétersbourg – Deux siècles de culture», de Solomon Volkov (Anatolia, éd. du Rocher, Monaco, 2003) – 701 pages

«Œuvres» de Dino Buzzati, T. 1, collection Bouquins (Robert Laffont, Paris, 1995) – 1000 pages

«Essai sur la vie de Mao Zedong», d’Henry Bauchau, (Éd. Flammarion, Paris, 1982) – 1048 pages

/ épuisé en librairie

«L’Âge de la maturité», essai de Thérèse Nehr (Éd. L’Harmattan, Paris, 2002) – 272 pages / Avec dédicace de l’auteure à Jean-Pierre Ronfard / épuisé en librairie



(avec émission d’un reçu officiel de 125$)