Livres neufs du Collège

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Title: Ready, Set, Get Healthy!
Author: Richard Chevalier
Editor: ERPI
Year: 2018
ISBN: 9782761391108
Pour les cours d'éducation physique
Titre : À vos marques, prêts, santé! L'essentiel
Auteur : Richard Chevalier
Éditeur : ERPI
Édition : 2e édition
Année : 2021
ISBN : 9782766108176
Titre : Multidictionnaire de la langue française
Autrice : Marie-Éva de Villers
Éditeur : Éditions Québec Amérique
Édition : 7e édition
Année : 2021
ISBN : 9782764443064
Titre : Les lumières de la raison - Cultiver l'art d'être rationnel dans un monde qui l'est de moins en moins
Auteur : Joseph Heath
Éditeur : Éditions Fides
Année : 2021
ISBN : 9782762143881
Titre : WORD – FONCTIONS DE BASE avec Microsoft 365
Autrice : Stella Gardonio
Éditeur : Logitell
Édition : 2e édition
Année : 2019
ISBN : 9782898218316
Titre : La grammaire ciblée
Autrices : Geneviève Brousseau-Rivest et Nathalie Larose Éditeur : CEC
Année : 2019
ISBN : 9782761795685
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