Fondation québécoise de l'acupuncture

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Livres du Dr Maurice Mussat

La programmation en acupuncture — livré à domicile item
La programmation en acupuncture — livré à domicile
115 $

Livre relié, 250 pages.

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La programmation en acupuncture— récupéré au 2ième séminaire item
La programmation en acupuncture— récupéré au 2ième séminaire
100 $

Livre relié, 250 pages.

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Acupuncture, Tome I — livré à domicile item
Acupuncture, Tome I — livré à domicile
75 $

Acupuncture, tome I, données traditionnelles, données actuelles. Ouvrage épuisé et reproduit par réprographie sous licence autorisée par Copiebe, 209 pages

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Acupuncture, Tome I — récupéré au 2ième séminaire item
Acupuncture, Tome I — récupéré au 2ième séminaire
60 $

Acupuncture, tome I, données traditionnelles, données actuelles. Ouvrage épuisé et reproduit par réprographie sous licence autorisée par Copiebe, 209 pages

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Acupuncture, tome II — livré à domicile item
Acupuncture, tome II — livré à domicile
75 $

Acupuncture tome II, Approche clinique. Ouvrage épuisé et reproduit par réprographie sous licence autorisée par Copiebe, 282 pages.

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Acupuncture, tome II — récupéré au 2ième séminaire item
Acupuncture, tome II — récupéré au 2ième séminaire
60 $

Acupuncture tome II, Approche clinique. Ouvrage épuisé et reproduit par réprographie sous licence autorisée par Copiebe, 282 pages.

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