Association Québécoise d'Aviron

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Location de bateaux de l'Association québécoise d'aviron

Skiff haute performance Filippi
1 149,75 $

Le prix comprends la TPS et la TVQ:

Numéro de TPS: 817509672RT0001

Numéro de TVQ: 1203878164TQ0001

Double haute performance Filippi
1 724,65 $

Le prix comprends la TPS et la TVQ:

Numéro de TPS: 817509672RT0001

Numéro de TVQ: 1203878164TQ0001

Bateaux pour débutants à la saison
574,90 $

FT2, 70-80 kg

FT3, 85-95 kg


Le prix comprends la TPS et la TVQ:

Numéro de TPS: 817509672RT0001

Numéro de TVQ: 1203878164TQ0001

Location de bateau pour débutants Coupe Québec – 2026-07-11
69 $

FT2, 70-80 kg

FT3, 85-95 kg


Le prix comprends la TPS et la TVQ:

Numéro de TPS: 817509672RT0001

Numéro de TVQ: 1203878164TQ0001

Location de bateau pour débutants Coupe Québec – 2026-09-12
69 $

FT2, 70-80 kg

FT3, 85-95 kg


Le prix comprends la TPS et la TVQ:

Numéro de TPS: 817509672RT0001

Numéro de TVQ: 1203878164TQ0001

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