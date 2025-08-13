Location de tire-lait

Offert par
Dépôt de sécurité pour la location du tire-lait Elite d'Ameda. Ce montant vous sera remboursé losrque vous rapporterez le tire-lait.
Dépôt de sécurité pour la location du tire-lait Pearl d'Ameda. Ce montant vous sera remboursé losrque vous rapporterez le tire-lait.
Tarif pour la location du tire-lait pendant une journée.
Tarif pour la location du tire-lait pendant une semaine.
Tarif pour la location du tire-lait pendant un mois.
Ensemble 2 bouteilles et tubulures pour récolter le lait.
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 14 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 15 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 16 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 17 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 18 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 20 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 21 mm pour les mamelons de plus petite taille.
Sans BPA
