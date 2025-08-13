NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

Location de tire-lait

Dépôt Elite item
Dépôt Elite
50 $

Dépôt de sécurité pour la location du tire-lait Elite d'Ameda. Ce montant vous sera remboursé losrque vous rapporterez le tire-lait.

Dépôt Pearl item
Dépôt Pearl
100 $

Dépôt de sécurité pour la location du tire-lait Pearl d'Ameda. Ce montant vous sera remboursé losrque vous rapporterez le tire-lait.

Location 1 jour
3 $

Tarif pour la location du tire-lait pendant une journée.

Location 1 semaine
15 $

Tarif pour la location du tire-lait pendant une semaine.

Location 1 mois
55 $

Tarif pour la location du tire-lait pendant un mois.

HygiéniKit item
HygiéniKit
30 $

Ensemble 2 bouteilles et tubulures pour récolter le lait.

Inserts de réduction MayMom (14 mm) item
Inserts de réduction MayMom (14 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 14 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (15 mm) item
Inserts de réduction MayMom (15 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 15 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (16 mm) item
Inserts de réduction MayMom (16 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 16 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (17 mm) item
Inserts de réduction MayMom (17 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 17 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (18 mm) item
Inserts de réduction MayMom (18 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 18 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (19 mm) item
Inserts de réduction MayMom (19 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 19 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (20 mm) item
Inserts de réduction MayMom (20 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 20 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Inserts de réduction MayMom (21 mm) item
Inserts de réduction MayMom (21 mm)
8 $

L’insert réducteur est conçu pour être utilisé lorsqu’une taille du manchon plus petite est nécessaire pour un pompage confortable et efficace. L’insert s’adapte au manchon standard de 25 mm et réduit l’entonnoir à 21 mm pour les mamelons de plus petite taille.

  • Comprend deux (2) inserts

Sans BPA

Téterelle
18 $

