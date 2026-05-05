AEM (Accès escalade Montréal)

Organisé par

AEM (Accès escalade Montréal)

À propos de cet événement

Location espace entraînement

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 3L7, Canada

Groupe 10 athlètes
689,85 $

1 restant

600$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement).

Groupe 11 à 15 athlètes
787,58 $

1 restant

685$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement).

Groupe 16 à 20 athlètes
868,06 $

1 restant

755$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement).

Groupe 10 athlètes + Coach AEM
862,31 $

1 restant

750$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement) et de l'expertise et l'accompagnement d'un coach AEM.

Groupe 11 à 15 athlètes + Coach AEM
960,04 $

1 restant

835$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement) et de l'expertise et l'accompagnement d'un coach AEM.

Groupe 16 à 20 athlètes + Coach AEM
1 040,52 $

1 restant

905$ avant txs pour 3h
Profitez de l'espace complet (Bloc, Voie, vitesse, Salle de conditionnement) et de l'expertise et l'accompagnement d'un coach AEM.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!