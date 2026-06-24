Lot de clôture – Deux billets pour l’OSM

Valeur estimée : 300 $





Profitez de deux billets pour assister à un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal lors de la saison 2026-2027.





Une belle occasion de vivre une sortie musicale d’exception, tout en soutenant la Fondation Joseph-François-Perrault à l’occasion de la clôture de sa campagne annuelle.





Les billets devront être réservés selon les modalités communiquées au gagnant après l’encan, sous réserve de disponibilité.





Gracieuseté de : Orchestre symphonique de Montréal