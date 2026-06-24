Lot de clôture – Deux billets pour l’OSM

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur estimée : 300 $
Profitez de deux billets pour assister à un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal lors de la saison 2026-2027.
Une belle occasion de vivre une sortie musicale d’exception, tout en soutenant la Fondation Joseph-François-Perrault à l’occasion de la clôture de sa campagne annuelle.
Les billets devront être réservés selon les modalités communiquées au gagnant après l’encan, sous réserve de disponibilité.
Gracieuseté de : Orchestre symphonique de Montréal
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