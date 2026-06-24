A dark blue numeral "4" is in the foreground, with a stylized musical instrument and strings forming the "0" in the background.

Organisé par

Fondation Joseph-François-Perrault

À propos de cet événement

Ventes fermées

Lot de clôture – Deux billets pour l’OSM

Deux billets pour un concert de l’OSM item
Deux billets pour un concert de l’OSM
150 $

Enchère de départ

Valeur estimée : 300 $


Profitez de deux billets pour assister à un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal lors de la saison 2026-2027.


Une belle occasion de vivre une sortie musicale d’exception, tout en soutenant la Fondation Joseph-François-Perrault à l’occasion de la clôture de sa campagne annuelle.


Les billets devront être réservés selon les modalités communiquées au gagnant après l’encan, sous réserve de disponibilité.


Gracieuseté de : Orchestre symphonique de Montréal

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