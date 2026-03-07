Ecole nationale de cirque

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Ecole nationale de cirque

À propos de cette tombola

Loterie de l'École nationale de cirque - 7 mars 2026

1 billet (LOTS TOUS PUBLICS) = Une chance de gagner !
4 $

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER LES LOTS SUIVANTS: 

 

- GOM : 2 billets pour Ten Thousand Hours

- Machine de cirque : Ensemble complet de hoodies

- La croustade : 1 hoodie et 2 billets pour le prochain show

- Action sport Physio : 2 cartes cadeaux pour des massages de 1h

- Tohu : une paire de billets pour la saison 25-26

- Merch de l'ÉNC    

1 billet (LOTS SPÉCIFIQUES) = Une chance de gagner !
4 $

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER LES LOTS SUIVANTS: 


- En piste : 1 an d'adhésion

- La compagnie des autres : 4h d'accompagnement individuel avec un.e agent.e cirque de La compagnie des autres, en fonction des besoins de l'artiste ou la compagnie qui les utilisera. Valeur de 300$. 

- Alexander aerial acrobatique : Un ensemble de sangle (gréage compris)

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