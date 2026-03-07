Loterie de l'École nationale de cirque - 7 mars 2026

Organisé par
À propos de cette tombola
TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER LES LOTS SUIVANTS:
- GOM : 2 billets pour Ten Thousand Hours
- Machine de cirque : Ensemble complet de hoodies
- La croustade : 1 hoodie et 2 billets pour le prochain show
- Action sport Physio : 2 cartes cadeaux pour des massages de 1h
- Tohu : une paire de billets pour la saison 25-26
- Merch de l'ÉNC
TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER LES LOTS SUIVANTS:
- En piste : 1 an d'adhésion
- La compagnie des autres : 4h d'accompagnement individuel avec un.e agent.e cirque de La compagnie des autres, en fonction des besoins de l'artiste ou la compagnie qui les utilisera. Valeur de 300$.
- Alexander aerial acrobatique : Un ensemble de sangle (gréage compris)
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