Loto annuel 2026 de Association des réfugiés et immigrés sans frontières (ARISF)

"Ce billet vous donne une chance de participer au grand tirage annuel de l'ARISF. En plus de courir la chance de gagner des prix prestigieux (Stand au Festival, Interview SEC TV, Billets VIP), vous soutenez directement l'intégration des nouveaux arrivants et l'entrepreneuriat local. Bonne chance !"





🎁 PRIX À GAGNER

1. LE GRAND PRIX : Un stand au Festival Petit Pont + Interview exclusive sur SEC TV.

2. PRIX ÉCLAT : 2 Billets VIP pour le Gala des Awards du 28 novembre.

3. PRIX DÉCOUVERTE : Panier cadeau de produits artisanaux (Valeur 150 $).