Tirage des fêtes Comité Avocats sans frontières - UQÀM 2025

À propos de cette tombola
Pour supporter Avocats sans frontières, acheter ce billet et vous aurez une chance de gagner pour les 6 prix !
*commencez le tirage en achetant ce billet*
Prix : 2 laissez-passer doubles pour 2 personnes à une exposition !
Deux gagnants, chacun gagnera un laissez-passer double pour un film (cinéma Beaubien, cinéma du Parc ou cinéma du Musée) ET une carte cadeau de 50$ du Zab café.
Voulez-vous un prix pour vous gâter et gâter un proche? C'est le prix parfait pour vous!
10 lots, donc 10 gagnants qui gagneront chacun une carte-cadeau
1 lot de 5 classes pour une valeur de 135.67 $ chez Studio Sage. À qui la chance de se détendre dans un lieu calme et apaisant?
2 lots, chaque gagnant aura une carte cadeau de 50$ du Zab café
1 lot comprenant une paire de billets pour une de leur expérience visuelle exquise
