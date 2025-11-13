Comité Avocats sans frontières - UQÀM

Organisé par

Comité Avocats sans frontières - UQÀM

À propos de cette tombola

Tirage des fêtes Comité Avocats sans frontières - UQÀM 2025

Acheter les 6 billets pour 5$ !
5 $

Pour supporter Avocats sans frontières, acheter ce billet et vous aurez une chance de gagner pour les 6 prix !

*commencez le tirage en achetant ce billet*

Musée Pointe-à-Callière
1 $

Prix : 2 laissez-passer doubles pour 2 personnes à une exposition !


Cinéma moderne et Zab Café
1 $

Deux gagnants, chacun gagnera un laissez-passer double pour un film (cinéma Beaubien, cinéma du Parc ou cinéma du Musée) ET une carte cadeau de 50$ du Zab café.

Voulez-vous un prix pour vous gâter et gâter un proche? C'est le prix parfait pour vous!

Innocence Yoga
1 $

10 lots, donc 10 gagnants qui gagneront chacun une carte-cadeau

Studio Sage
1 $

1 lot de 5 classes pour une valeur de 135.67 $ chez Studio Sage. À qui la chance de se détendre dans un lieu calme et apaisant?

Zab Café
1 $

2 lots, chaque gagnant aura une carte cadeau de 50$ du Zab café

OASIS Immersion
1 $

1 lot comprenant une paire de billets pour une de leur expérience visuelle exquise

Ajouter un don pour Comité Avocats sans frontières - UQÀM

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!