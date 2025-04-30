Loto voyage 2025

Courez la chance de gagner l’un des superbes prix suivants:
- 1 bon de voyage d’une valeur de 3 000 $
- 1 entrée estivale au Village québécois d’Antan (valeur de 120 $)
- 1 fête d’enfant au Laser Force (valeur de 475 $)
- 2 billets Flex pour les Voltigeurs (valeur de 50 $)
- 2 billets pour le Challenger de tennis (valeur de 50 $)
- 1 carte-cadeau de 100 $ au Centre communautaire Sintra St-Charles
- 2 entrées gratuites chez Extéria
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