Loto Coup de Pouce de la TVC de La Matapédia 2025

Un billet vous donne 1 chance sur 1000 de gagner l'un des prix suivants: - 1000$ chez Métro d'Amqui -500$ chez Métro d'Amqui -500$ chez Métro d'Amqui - 250$ à la Clinique dentaire Braham Ouali d'Amqui - 250$ au Resto-Bar l'Ambassadeur - 100$ à la Station Service Donald (Crevier) d'Amqui - l'un des 5 100$ chez Brunet plus d'Amqui - 50$ chez Les petits plaisirs glacés de Causapscal * Un délai est à prévoir entre le moment de l'achat en ligne et la réception de l'image de votre billet. Vous n'avez pas reçu votre courriel? Pensez à vérifier dans vos indésirables. RACJ L-01837

Un billet vous donne 1 chance sur 1000 de gagner l'un des prix suivants: - 1000$ chez Métro d'Amqui -500$ chez Métro d'Amqui -500$ chez Métro d'Amqui - 250$ à la Clinique dentaire Braham Ouali d'Amqui - 250$ au Resto-Bar l'Ambassadeur - 100$ à la Station Service Donald (Crevier) d'Amqui - l'un des 5 100$ chez Brunet plus d'Amqui - 50$ chez Les petits plaisirs glacés de Causapscal * Un délai est à prévoir entre le moment de l'achat en ligne et la réception de l'image de votre billet. Vous n'avez pas reçu votre courriel? Pensez à vérifier dans vos indésirables. RACJ L-01837

Plus de détails...