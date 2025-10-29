Loto coup de pouce du temps des Fêtes 2025

1er prix – 1000 $ Maxi

2e prix – 500 $ Maxi

3e prix – 500 $ Maxi

4e prix – 50 $ Parc régional de Val d’Irène

50 $ Accroc Plein Air

Ensemble tuque et hoodie Studio Mystique (valeur de 110 $)

5e prix – 95$ carte repas ESASO

Ensemble tuque et hoodie Studio Mystique (valeur de 110 $)

6e prix – 100 $ Pharmacie Brunet

100 $ Marché Richelieu Amqui

7e prix – 100 $ Pharmacie Brunet

50 $ Studio Mystique

50 $ Boutique Tchèque ça!

8e prix – 100 $ Pharmacie Brunet

50 $ Hamster – papeterie Bloc-note

9e prix – 50 $ Restaurant l’Ambassadeur

50 $ La fille du pêcheur

10e prix - 50 $ Hamster – papeterie Bloc-note

50 $ Boutique Tchèque ça!