À propos de cette tombola

Loto mensuelle moitié-moitié du Gîte Jeunesse

Une chance de gagner
5 $

Tous les mois, vous pouvez contribuer à un milieu de vie sécuritaire pour les jeunes en achetant, en ligne, un ou des billets au coût de 5 $ chacun … pour que chacun puisse faire sa part!

Où que vous soyez, vous pouvez contribuer!

2 chances de gagner
10 $

2 billets pour 10 $

3 chances de gagner
15 $

3 billets pour 15 $

4 chances de gagner!
20 $

4 billets pour 20 $

5 chances de gagner
25 $

5 billets pour 25 $

10 chances de gagner
50 $

10 billets pour 50 $

20 chances de gagner
100 $

20 billets pour 100 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!