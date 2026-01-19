La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Organisé par

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

À propos de cette tombola

Loterie Vert & Or 2026

Le billet Partisan
20 $

Simple, classique : pour la personne qui fait partie de la famille Vert & Or.

Une chance de gagner pour 20$.

Le forfait Supporteur
50 $
Cela inclut 3 billets

Pour la personne qui s'implique, fait du bruit et encourage nos équipes.

Trois (3) chances de gagner pour 50$.

Le forfait Fanatique
100 $
Cela inclut 8 billets

Pour l'incontournable, la force vive dans les estrades.

Huit (8) chances de gagner pour 100$.

Le forfait Ultra-Fan
150 $
Cela inclut 12 billets

Pour la personne qui vit et respire Vert & Or et qui fait vibrer le Centre sportif. Douze (12) chances de gagner pour 150$.

La Légende des Estrades
200 $
Cela inclut 16 billets

Le summum. Le statut honorifique. Le fan que tout le monde connaît. Seize (16) chances de gagner pour 200$.

Ajouter un don pour La Fondation de l'Université de Sherbrooke

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!