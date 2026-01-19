Loterie Vert & Or 2026

Organisé par
À propos de cette tombola
Simple, classique : pour la personne qui fait partie de la famille Vert & Or.
Une chance de gagner pour 20$.
Pour la personne qui s'implique, fait du bruit et encourage nos équipes.
Trois (3) chances de gagner pour 50$.
Pour l'incontournable, la force vive dans les estrades.
Huit (8) chances de gagner pour 100$.
Pour la personne qui vit et respire Vert & Or et qui fait vibrer le Centre sportif. Douze (12) chances de gagner pour 150$.
Le summum. Le statut honorifique. Le fan que tout le monde connaît. Seize (16) chances de gagner pour 200$.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!