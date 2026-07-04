Courez la chance de remporter un crédit voyage d'une valeur de 2000 $ tout en aidant les familles provenant de milieux défavorisés de la région par le biais des P’tites boîtes à lunch et de la Tablée populaire. En fait, tous les profits sont remis à la Fondation de la Tablée populaire.



Chaque jour de la semaine, nous servons plus de 120 repas complets avec soupe et dessert. Plusieurs de nos clients se contenteront d’un seul repas dans la journée, faute d’argent. C’est la raison pour laquelle nous nous assurons que celui-ci soit complet, nourrissant et délicieux. Et c’est entre autres grâce à vos efforts que nous pouvons offrir ces repas à un prix plus que modique.



Il en est de même pour les P’tites boîtes à lunch que nous livrons à plus de 259 élèves du primaire dans les écoles de la Commission scolaire des Chênes, tout au long de l’année scolaire



Grâce à votre soutien, vous améliorez la vie de centaines d'hommes, de femmes et d'enfant au quotidien. Merci!!!



Règlements – Loto-Voyage Trad-Cajun 2026

Licence de la RACJ : L-04065 / 600 billets imprimés ; numérotés de 0001 à 0600 / Tirage à prix fixe



1. Le tirage de la Loto-Voyage Trad-Cajun 2026 est tenu au profit de la Fondation de la Tablée populaire et s’adresse aux résidents de 18 ans et plus du Québec seulement.



2. Une série de billets sera émise : 600 billets à 15 $ l’unité, numérotés de 0001 à 0600, comportant un (1) coupon de participation.



3. Les membres du conseil d’administration et tous les employé(e)s-cadres du Groupe de la Tablée populaire ne peuvent y participer. Cette restriction ne s’applique pas aux membres de la famille des personnes précitées, ni aux autres employé(e)s.



4. Comment y participer : à l’achat d’un billet de la Loto-Voyage Trad-Cajun 2026 au profit de la Fondation de la Tablée populaire, remplir le coupon prévu à cet effet ; déposer ce coupon dans le dépôt dûment identifié. Les billets achetées en ligne seront remplis et déposés dans la boîte par un responsable du tirage.



5. Le gros lot, un crédit voyage d’une valeur de 2000 $, sera tiré le vendredi 16 octobre 2026 vers 13 h à La Tablée populaire, 132, rue Loring à Drummondville (Délai de vente des billets en personne et en ligne, le 15 octobre 2026 à 20 h).



6. Règlements sur le choix exercé par la personne gagnante de la Loto-Voyage Trad-Cajun 2026 au profit de La Fondation de la Tablée populaire :



6.1. La personne gagnante accepte et reconnaît que la Loto-Voyage Trad-Cajun 2026 au profit de la Fondation de la Tablée populaire, dont elle est récipiendaire suite au tirage, ne lui sera transférée à titre de possesseur qu’à la date où la Fondation en décidera, et ce, en tenant

compte des obligations et échéanciers nécessaires à sa délivrance. La date ultime de transfert du prix est le 16 novembre 2026.



6.2. La personne gagnante accepte que son nom et sa photo soient publiés sur les réseaux sociaux.



7. La Fondation de la Tablée populaire contactera la personne gagnante dans les 48 heures suivant la date du tirage.



8. La personne gagnante doit confirmer l’acceptation de son prix au 132, rue Loring à Drummondville, dans les 30 jours suivant la date du tirage.



9. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite de la loterie peut être soumis à la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution du gros lot peut être soumis à la Régie des Alcools, de Courses et des Jeux uniquement aux fins d’intervention pour tenter de le régler.