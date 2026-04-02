Toronto Dance Love-In

Organisé par

Toronto Dance Love-In

À propos de cet événement

Love Sessions: Shannon Cooney

April 25 at 12:00-2:00pm item
April 25 at 12:00-2:00pm
25 $

Regular session price is $25. Our Community Access Program will provide reduced rates. Use discount code REDUCED for 25% off, and SOLIDARITY for 50% off. To receive the ACCESS price of 100% off, please email [email protected]

April 26 at 1:00-3:00pm item
April 26 at 1:00-3:00pm
25 $

Regular session price is $25. Our Community Access Program will provide reduced rates. Use discount code REDUCED for 25% off, and SOLIDARITY for 50% off. To receive the ACCESS price of 100% off, please email [email protected]

Ajouter un don pour Toronto Dance Love-In

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!