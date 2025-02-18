Paroisse Saint-Esprit-De-Rosemont
Loyer - AA
Loyer mensuel A.A.
CA$200
Loyer mensuel A.A. ATTENTION: Vous n'êtes pas obligé.e de faire un don à Zeffy.
Loyer mensuel A.A. ATTENTION: Vous n'êtes pas obligé.e de faire un don à Zeffy.
seeMoreDetailsMobile
add
Dépôt clef
CA$30
Dépôt remboursable - Clef de la salle. ATTENTION: Vous n'êtes pas obligé.e de contribuer à Zeffy.
Dépôt remboursable - Clef de la salle. ATTENTION: Vous n'êtes pas obligé.e de contribuer à Zeffy.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout