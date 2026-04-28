Inscription LS7 Toronto 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ouvert aux joueurs de 10 ans et plus.
Comprend la participation au tournoi, un t-shirt et le lunch.
Les joueurs s'inscrivent individuellement, et les équipes sont formées sur place lors de la cérémonie d'ouverture.
Pour les joueurs de 10 à 17 ans uniquement.
Comprend la participation au tournoi, un t-shirt et le lunch.
Les joueurs s'inscrivent individuellement, et les équipes sont formées sur place lors de la cérémonie d'ouverture.
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