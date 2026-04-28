LS7 Foundation

Organisé par

LS7 Foundation

À propos de cet événement

Inscription LS7 Toronto 2026

Etobicoke

ON, Canada

Inscription générale (10 ans et plus)
60 $

Ouvert aux joueurs de 10 ans et plus.
Comprend la participation au tournoi, un t-shirt et le lunch.


Les joueurs s'inscrivent individuellement, et les équipes sont formées sur place lors de la cérémonie d'ouverture.

Inscription des jeunes (10 à 17 ans)
60 $

Pour les joueurs de 10 à 17 ans uniquement.
Comprend la participation au tournoi, un t-shirt et le lunch.


Les joueurs s'inscrivent individuellement, et les équipes sont formées sur place lors de la cérémonie d'ouverture.

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