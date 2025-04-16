Loisir et Sport Lanaudière

Loisir et Sport Lanaudière

À propos des adhésions

Devenir membre chez Loisir et Sport Lanaudière

OSBL - Association régionale fédérée ou non 2025-2026
50 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

OSBL - Organisme local fédéré ou non 2025-2026
25 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité régionale de comté (MRC) 2025-2026
200 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité régionale de comté (MRC) 2025-2026 + Table
225 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 20 000 habitants et plus 2025-2026
300 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 20 000 habitants et plus 2025-2026 + Table
325 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 10 000 à 19 999 habitants 2025-2026
200 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 10 000 à 19 999 habitants 2025-2026 + Table
225 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 5 000 à 9 999 habitants 2025-2026
150 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 5 000 à 9 999 habitants 2025-2026 + Table
175 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 2 500 à 4 999 habitants 2025-2026
100 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 2 500 à 4 999 habitants 2025-2026 + Table
125 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 1 000 à 2 499 habitants 2025-2026
75 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 1 000 à 2 499 habitants 2025-2026 + Table
100 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Municipalité de 999 habitants et moins 2025-2026
50 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Municipalité de 999 habitants et moins 2025-2026 + Table
75 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion à la table des représentants du loisir municipal de Lanaudière incluse.
Éducation - Centre de services scolaires 2025-2026
300 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Éducation - Cégep régional 2025-2026
300 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Éducation - École privée 2025-2026
75 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Individu - Groupe spontané de plus de 10 personnes 2025-2026
50 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Individu - Seul 2025-2026
15 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

