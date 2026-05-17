Lunch du 23 mai (24 mai si météo défavorable) à l'Autre Brasserie de Bedford

Le menu "formule à partager", au prix de 35$+service+taxes, payable sur place, incluant:

Mousse de noix gras, crudités, croûtons, gelée à la bière mangue fraise piment et trempette ranch

Popcorn de maïs local

Croustilles de Maïs et salsa faits au Québec

Pepperette de volaille et Saucisson de chez Saucisson Vaudois

Dumplings maison aux champignons de la ferme mycovore

Dumplings maison de canards entiers du lac brome

Saucisse Alsacienne Douce et saucisse hongroise épicée avec moutarde de dijon

Brownies sans gluten de Maxance du Deux Clochers à Frelighsburg