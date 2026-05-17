Lunch du 23 mai (24 mai si météo défavorable) à l'Autre Brasserie de Bedford

Le menu "formule à partager", au prix de 35$+service+taxes, payable sur place, incluant:
- Mousse de noix gras, crudités, croûtons, gelée à la bière mangue fraise piment et trempette ranch
- Popcorn de maïs local
- Croustilles de Maïs et salsa faits au Québec
- Pepperette de volaille et Saucisson de chez Saucisson Vaudois
- Dumplings maison aux champignons de la ferme mycovore
- Dumplings maison de canards entiers du lac brome
- Saucisse Alsacienne Douce et saucisse hongroise épicée avec moutarde de dijon
- Brownies sans gluten de Maxance du Deux Clochers à Frelighsburg
- Une consommation au choix