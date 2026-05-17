Club Vélo Sutton

Organisé par

Club Vélo Sutton

À propos de cet événement

Lunch du 23 mai (24 mai si météo défavorable) à l'Autre Brasserie de Bedford

110 Rue Rivière Local 106

Bedford, QC J0J 1A0, Canada

Admission générale
Gratuit

Le menu "formule à partager", au prix de 35$+service+taxes, payable sur place, incluant:

  • Mousse de noix gras, crudités, croûtons, gelée à la bière mangue fraise piment et trempette ranch
  • Popcorn de maïs local
  • Croustilles de Maïs et salsa faits au Québec
  • Pepperette de volaille et Saucisson de chez Saucisson Vaudois
  • Dumplings maison aux champignons de la ferme mycovore
  • Dumplings maison de canards entiers du lac brome
  • Saucisse Alsacienne Douce et saucisse hongroise épicée avec moutarde de dijon
  • Brownies sans gluten de Maxance du Deux Clochers à Frelighsburg
  • Une consommation au choix

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