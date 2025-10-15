Lunch with IPAC-NCR Leaders: Collective Lessons in Leadership 🥗<br>Dîner avec les leaders d’IPAC-NCR : Leçons collectives en leadership
Admission générale
Gratuit
Accès à notre événement virtuel. Un e-mail contenant l'invitation à la réunion sera envoyé plus près de la date de l'événement.
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