L’Association Hockey féminin des Laurentides

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Lundi Hockey Amical - Remplacement

Remplacement 1er juin 2026
25 $

Ce paiement est réservé aux joueuses qui ont déjà reçu une confirmation de l’AHFL à titre de remplaçante pour un match de la Ligue récréative du lundi.


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Remplacement 15 juin 2026
25 $

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Remplacement 22 juin 2026
25 $

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Remplacement 29 juin 2026
25 $

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Remplacement 6 juillet 2026
25 $

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Remplacement 13 juillet 2026
25 $

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Remplacement 13 juillet 2026
25 $

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