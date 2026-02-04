Moto-Aventure Bois-Francs

Moto-Aventure Bois-Francs

2026 MABF: Atelier de remise en forme avec JP Trembay de Moto Vision Adventure

Formation/Remise en forme – JP Tremblay – Samedi 9 mai 2026
150 $
Disponible jusqu'au 6 mai

Formation JP Tremblay – Samedi 9 mai 2026


La formation est offerte à un groupe de 10 participants maximum afin d’assurer un encadrement optimal.


L’adresse du lieu de formation vous sera transmise par courriel quelques jours avant l’événement.


Important :
Nous vous recommandons d’arriver 30 minutes à l’avance avec votre moto pleinement ravitaillée en essence.

Formation/Remise en forme – JP Tremblay – Dim. 10 mai 2026
150 $
Disponible jusqu'au 6 mai

Formation JP Tremblay – Dimanche 10 mai 2026


La formation est offerte à un groupe de 10 participants maximum afin d’assurer un encadrement optimal.


L’adresse du lieu de formation vous sera transmise par courriel quelques jours avant l’événement.


Important :
Nous vous recommandons d’arriver 30 minutes à l’avance avec votre moto pleinement ravitaillée en essence.

