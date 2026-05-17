Espace Muzeau

Organisé par

Espace Muzeau

À propos de cet événement

MAGNET FEST

45.520893

-71.498495

EARLY BIRD
100 $

Première émission de passes.

Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.

PHASE 1
125 $

Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.

PHASE 2
145 $

Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.

PHASE 3
165 $

Capacité limitée.

Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.

FINAL RELEASE
185 $

Dernière émission de passes avant le festival.

Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.

EMPLACEMENT VÉHICULE
75 $

Espace limité permettant de dormir dans un véhicule sur le terrain du festival.

Aucun branchement électrique ni service fourni.

Passe festival non incluse.

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