MAGNET FEST

À propos de cet événement
-71.498495
Première émission de passes.
Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.
Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.
Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.
Capacité limitée.
Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.
Dernière émission de passes avant le festival.
Accès complet aux 4 jours.
Camping inclus.
Espace limité permettant de dormir dans un véhicule sur le terrain du festival.
Aucun branchement électrique ni service fourni.
Passe festival non incluse.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!