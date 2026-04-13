À propos de cet événement
Viens participer à un débat sur les réseaux sociaux : cela stimulera ton esprit critique.📱
Nous allons donner des bouquets de fleurs aux mères de la résidence pour personnes aînées !💐
Dans le cadre de notre projet Carrière en lumière, nous aurons la visite d'un électricien. Il présentera son quotidien et son parcours professionnel. 🔧
Viens jouer aux quilles avec nous ! 🎳
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinerons à la Maison des jeunes de Saint-Jean.
Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.
Viens participer à la dernière cuisine collective pour ados aux fourneaux, suivie d’une après-midi et d’une soirée récompenses pour célébrer vos efforts et vous remercier !
Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne. 👨🍳
Viens t’initier aux arts martiaux avec la compagnie Dojos Arts Martiaux à Saint-Nicolas. 🥋
Nous allons remettre des arbres aux membres de la communauté.🌳
Viens participer à la planification du réapprovisionnement de la cantine et à la comptabilité. 🍭
Atelier interactif offert par Équijustice sur la gestion des conflits (c'est quoi, évolution, facteurs qui peuvent augmenter et diminuer les conséquences du conflit, comment le gérer, communication constructive, mises en situation pour différencier les faits des interprétations).
Viens prendre un Mr Bubble et faire une marche au parc de la Chute-de-la-Chaudière.☀️
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!