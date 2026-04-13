Maison des jeunes l'Aigle

Organisé par

Maison des jeunes l'Aigle

À propos de cet événement

Mai 2026

Atelier réseaux sociaux - 7 mai, 18 h 30
Gratuit

Viens participer à un débat sur les réseaux sociaux : cela stimulera ton esprit critique.📱

Implication fête des Mères - 8 mai, 18 h 30
Gratuit

Nous allons donner des bouquets de fleurs aux mères de la résidence pour personnes aînées !💐

Carrière en lumière - Électricien - 11 mai 18h30
Gratuit

Dans le cadre de notre projet Carrière en lumière, nous aurons la visite d'un électricien. Il présentera son quotidien et son parcours professionnel. 🔧

Quilles - 14 mai, 18 h 30
Gratuit

Viens jouer aux quilles avec nous ! 🎳

Ados aux fourneaux + gala - 15 mai, 11 h 30 à 20 h
Gratuit

Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinerons à la Maison des jeunes de Saint-Jean.

Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.


Viens participer à la dernière cuisine collective pour ados aux fourneaux, suivie d’une après-midi et d’une soirée récompenses pour célébrer vos efforts et vous remercier !

Mini cuisine - 19 mai, 18 h 30
Gratuit

Nous cuisinons des repas pour remettre au Service d'Entraide de Saint-Étienne. 👨‍🍳

Initiation aux arts martiaux - 20 mai, 18 h 30
Gratuit

Viens t’initier aux arts martiaux avec la compagnie Dojos Arts Martiaux à Saint-Nicolas. 🥋

Implication don d'arbre - 22 mai, 16 h à 20 h
Gratuit

Nous allons remettre des arbres aux membres de la communauté.🌳

Comité cantine - 25 mai, 18 h
Gratuit

Viens participer à la planification du réapprovisionnement de la cantine et à la comptabilité. 🍭

Atelier Équijustice - 26 mai, 18 h 30
Gratuit

Atelier interactif offert par Équijustice sur la gestion des conflits (c'est quoi, évolution, facteurs qui peuvent augmenter et diminuer les conséquences du conflit, comment le gérer, communication constructive, mises en situation pour différencier les faits des interprétations).

Mr.Bubble + marche - 29 mai, 18 h 15
Gratuit

Viens prendre un Mr Bubble et faire une marche au parc de la Chute-de-la-Chaudière.☀️

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