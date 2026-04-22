Organisé par
À propos de cet événement
Nous allons au Défi-Évasion à Lévis en deux groupes. Nous allons faire l'Académie des super-héros à 18h45 avec le premier groupe. C'est une salle de deux étoiles, donc dans les plus accessibles. Le deuxième groupe va faire Les survivants, une salle de 4 étoiles plus dure et, surtout, plus épeurante puisque le scénario se passe dans "une mine envahie par des créatures étranges".
Pour la fête des mères, nous allons préparer des roses pour les vendre en porte-à-porte dans notre quartier de la Sorbonne. Les jeunes pourront ramener eux aussi des fleurs pour leurs parents.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Nous continuons notre vente de roses de la veille.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Game de Donjons & Dragons aux deux semaines dans un monde étrange et féérique. On utilise le système Nimble qui est plus simple et plus rapide que le système D&D classique. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Comité où les jeunes peuvent exprimer leurs opinions sur la MDJ et décider entre eux des prochaines activités, cuisines et projets de la MDJ.
Pour les lifts de l'Érablière seulement.
Comité en charge de décorer et mieux aménager la maison des jeunes selon le goût de vrais jeunes.
"We're glowing up, up, up, it's our building.
You know together we're glowing."
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
✨ Pour le mois de mai et ce dernier Ados aux Fourneaux de l'année scolaire, on t’offre un deux en un ! Non seulement tu cuisineras des recettes trop cools de thématique estivale, mais en plus, pour récompenser tes efforts depuis le début de l’année, on t’a organisé une soirée avec un souper mémorable entre maisons des jeunes. 🏝️🍹⛱️🌞 🌊
Pour cette édition spéciale, apporte tes plus belles lunettes de soleil, viens cuisiner, et profite ensuite d’une soirée estivale animée à la maison des jeunes de La Ruche à St-Romuald ! 🎉🐝
Pour cette soirée, nous ferons un bar à tacos (option végé disponible) ainsi que des accompagnements pour nous et les gens présents dans le parc Lavoisier, sous le soleil couchant de mai ! 💛✨☀️🌻
Nous serons ensuite de retour à notre MDJ vers 21h.✧
C’est l’occasion parfaite pour nous montrer ce que tu as appris depuis un an, de t’amuser et de m'impliquer dans ta communauté. 🍲👩🍳👨🍳🌻
⚠️ Les places sont limitées !
📍 Rendez-vous à la MDJ à 11h30 pour le transport.
👉 N’oublie pas : chaussures fermées obligatoires, pantalon long et cheveux attachés.
Au menu ce mois-ci : HOMARD!!!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
On va faire de "la VRAIE argile" cette fois-ci. On doit la laisser sécher, donc on fait ça en deux soirées. Première soirée sculpture, puis deuxième soirée peinture. Laissez votre créativité aller. L'argile, c'est chill!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons au gym à l'Aubier avec la MDJ la Ruche.
On va faire de "la VRAIE argile" cette fois-ci. On doit la laisser sécher, donc on fait ça en deux soirées. Première soirée sculpture, puis deuxième soirée peinture. Laissez votre créativité aller. L'argile, c'est chill!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Soirée discussion sans réserve ou tabou.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!