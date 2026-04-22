✨ Pour le mois de mai et ce dernier Ados aux Fourneaux de l'année scolaire, on t’offre un deux en un ! Non seulement tu cuisineras des recettes trop cools de thématique estivale, mais en plus, pour récompenser tes efforts depuis le début de l’année, on t’a organisé une soirée avec un souper mémorable entre maisons des jeunes. 🏝️🍹⛱️🌞 🌊

Pour cette édition spéciale, apporte tes plus belles lunettes de soleil, viens cuisiner, et profite ensuite d’une soirée estivale animée à la maison des jeunes de La Ruche à St-Romuald ! 🎉🐝

Pour cette soirée, nous ferons un bar à tacos (option végé disponible) ainsi que des accompagnements pour nous et les gens présents dans le parc Lavoisier, sous le soleil couchant de mai ! 💛✨☀️🌻

Nous serons ensuite de retour à notre MDJ vers 21h.✧

C’est l’occasion parfaite pour nous montrer ce que tu as appris depuis un an, de t’amuser et de m'impliquer dans ta communauté. 🍲👩‍🍳👨‍🍳🌻

⚠️ Les places sont limitées !

📍 Rendez-vous à la MDJ à 11h30 pour le transport.

👉 N’oublie pas : chaussures fermées obligatoires, pantalon long et cheveux attachés.