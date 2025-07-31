Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Maisonneuve 13-16 ans. Septembre-décembre 2025

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Session 1 - 7 septembre - 12 octobre 2025
133,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du dimanche soir 18h10-20h au Collège Maisonneuve du 7 septembre - 12 octobre (6 séances)

Session 2 - 26 octobre - 7 décembre 2025
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du dimanche soir 18h10-20h au Collège de Maisonneuve du 26 octobre - 7 décembre *pas entrainement le 23 novembre* (6 séances)

