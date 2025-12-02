Maisonneuve adulte débutant. Hiver-printemps 2026

Organisé par
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve 11 janvier - 22 février (6 séances) Pas de séance le 18 janvier
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 13 janvier - 24 février (7 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve 1er mars - 12 avril (6 séances) Pas de séance le 8 mars
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 3 mars - 14 avril (7 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10-20h00 au Collège de Maisonneuve 19 avril - 24 mai (6 séances)
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 21 avril - 26 mai (6 séances)
