Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Maisonneuve adulte débutant. Hiver-printemps 2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Une séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.

Dimanche. Session 1. 11 janvier - 22 février 2026
61,97 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve 11 janvier - 22 février (6 séances) Pas de séance le 18 janvier

Mardi. Session 1. 13 janvier au 24 février 2026
167,93 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 13 janvier - 24 février (7 séances)

Dimanche. Session 2. 1 mars au 12 avril 2026
143,94 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège de Maisonneuve 1er mars - 12 avril (6 séances) Pas de séance le 8 mars

Mardi. Session 2. 3 mars au 14 avril 2026
167,93 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 3 mars - 14 avril (7 séances)

Dimanche. Session 3. 19 avril - 24 mai 2026
143,94 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de dimanche soir 18h10-20h00 au Collège de Maisonneuve 19 avril - 24 mai (6 séances)

Mardi. Session 3. 21 avril - 26 mai 2026
143,94 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte débutant de mardi soir 20h30-22h15 au Collège de Maisonneuve 21 avril - 26 mai (6 séances)

Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!