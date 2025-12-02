Maisonneuve féminin avancé. Hiver-printemps 2026.

Organisé par
À propos de cet événement
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège Maisonneuve 11 janvier - 22 février (6 séances) Pas de séance le 18 janvier
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 13 janvier - 24 février (7 séances)
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège Maisonneuve 1er mars - 12 avril (6 séances) Pas de séance le 8 mars
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 3 mars - 14 avril (7 séances)
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège Maisonneuve 19 avril - 24 mai (6 séances)
Inscription pour une athlète au programme entrainement adulte féminin du mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 21 avril - 26 mai (6 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!