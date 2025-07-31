Maisonneuve masculin avancé. Août-décembre 2025

Inscription pour un athlète au programme entrainement adulte masculin de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège Maisonneuve 7 septembre - 12 octobre (6 séances)
Inscription pour un athlète au programme entrainement adulte masculin de mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 26 août - 30 sept (6 séances).
Inscription pour un athlète au programme entrainement adulte masculin de dimanche soir 18h10 - 20h00 au Collège Maisonneuve 26 octobre - 7 décembre *Pas de séance le 23 novembre *(6 séances)
Inscription pour un athlète au programme entrainement adulte masculin de mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 7 octobre - 11 novembre (6 séances).
Inscription pour un athlète au programme entrainement adulte masculin de mardi soir 20h30 - 22h15 au Collège Maisonneuve 18 novembre - 16 décembre (5 séances).
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing