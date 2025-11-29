Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Maisonneuve mini volley. Hiver-printemps 2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 2A2, Canada

Dimanche. Session 1. 11 janvier - 22 février 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve 11 janvier - 22 février (6 séances) Pas de séance le 18 janvier

Mardi. Session 1. 13 janvier au 24 février 2026
167,93 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve 13 janvier - 24 février (7 séances)

Dimanche. Session 2. 1 mars au 12 avril 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve 1er mars - 12 avril (6 séances) Pas de séance le 8 mars

Mardi. Session 2. 3 mars au 14 avril 2026
167,93 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve 3 mars - 14 avril (7 séances)

Dimanche. Session 3. 19 avril - 24 mai 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du dimanche 16h - 17h45 au Collège de Maisonneuve 19 avril - 24 mai (6 séances)

Mardi. Session 3. 21 avril - 26 mai 2026
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du mardi 18h30 - 20h15 au Collège de Maisonneuve 21 avril - 26 mai (6 séances)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!