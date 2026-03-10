Maître Grimpeur mai - juin 2026

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À propos de cet événement
Atelier 1 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Lundi 18 mai- 18h - P7 Technique de course de base, introduction aux montées et descentes
Atelier 2 -Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Jeudi 21 mai - 18h - P7 Montées longues et économie d'énergie, descentes efficaces
Atelier 3 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Lundi 1er juin - 18h - P7 Approche de montées techniques, descente roulante et rapide (bonus: musculation complémentaire)
Atelier 4 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Jeudi 4 juin - 18h - P7 Montées techniques et descentes techniques(bonus: gestion et utilisation des bâtons)
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