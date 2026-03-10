Club de trail de Bromont (CTB)

Organisé par

Club de trail de Bromont (CTB)

À propos de cet événement

Maître Grimpeur mai - juin 2026

Rue O'Connor

Bromont, QC J2L 1R8, Canada

18 mai - Atelier 1 item
18 mai - Atelier 1
45,99 $

Atelier 1 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Lundi 18 mai- 18h - P7 Technique de course de base, introduction aux montées et descentes

21 mai - Atelier 2 item
21 mai - Atelier 2
45,99 $

Atelier 2 -Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Jeudi 21 mai - 18h - P7 Montées longues et économie d'énergie, descentes efficaces

1er juin - Atelier 3 item
1er juin - Atelier 3
45,99 $

Atelier 3 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Lundi 1er juin - 18h - P7 Approche de montées techniques, descente roulante et rapide (bonus: musculation complémentaire)

4 juin - Atelier 4 item
4 juin - Atelier 4
45,99 $

Atelier 4 - Membre 35$ + tx / non membre 40$ + tx Jeudi 4 juin - 18h - P7 Montées techniques et descentes techniques(bonus: gestion et utilisation des bâtons)

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