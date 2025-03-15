Maîtrisez l’art des Icebreakers et des Energizers pour favoriser l’engagement et stimuler la créativité!

Au moment de passer à la caisse, vous serez invité à ajouter un montant personnalisé pour aider le financement de la plateforme de billetterie que nous utilisons. Ce montant est optionnel et n'est pas remis à Créa-Québec.

Au moment de passer à la caisse, vous serez invité à ajouter un montant personnalisé pour aider le financement de la plateforme de billetterie que nous utilisons. Ce montant est optionnel et n'est pas remis à Créa-Québec.

seeMoreDetailsMobile