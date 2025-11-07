NSCOESN Canada

NSCOESN Canada

Bouclier d'Érable

2901 Gibford Dr

Ottawa, ON K1V 2L9, Canada

Admission générale
113 $

Profitez du programme complet avec accès individuel à tous les événements principaux sur le 02 et 03 mars 2026.


Limité à 200 participants.


La TVH est incluse (76507 5502 RT0001).

Option dîner de gala
113 $

Billet individuel pour le dîner de gala du 02 mars 2026.


Limité à 100 participants.


NB: Les billets de gala sans billet d'entrée à l'événement seront refusés.


La TVH est incluse (76507 5502 RT0001).

