La Grande Tablée

La boutique du Terrasse café

Verre à vin sans pied item
Verre à vin sans pied
10 $

Verre à vin en verre sans pied

Impression givrée

9oz 

Verre de vin isolant item
Verre de vin isolant
20 $

Verre de vin isolée double parois

Noir, fini mat.
9 oz

Tasse isolante item
Tasse isolante
25 $

Tasse en stainless double paroies
Beige, fini mat et liège
12 oz

Couverture item
Couverture
25 $

Jeté

Anthracite

130 x 170 cm (51x67'')

Casquette item
Casquette
20 $

Casquette de coton avec étiquette en cuir.
Anthracite

Veste à capuchon item
Veste à capuchon
35 $

Veste à capuchon en cotton

Noire
Logo imprimé blanc

Chandail polaire item
Chandail polaire
75 $

Chandail polaire
Crème, anthracite et brun

100% polyester, 250 GSM

Ajouter un don pour La Grande Tablée

$

