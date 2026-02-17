Marchandises CISM 89,3 FM

À propos de cette boutique
T-Shirt illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle M&O - Men's Gold Soft Touch T-Shirt (4800). Disponible de Small à XX-Large.
Coton ouaté illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle Gildan - Unisex Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt (18000). Disponible de Small à XX-Large.
Casquette illustrée par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur Valucap - Bio-Washed Classic Dad Hat (VC300A). Deux couleurs disponibles.
T-shirt Illustré par Elie Chap - Modèle 2024 - Imprimé sur du American Apparel. Disponible en S, L, XL, XXL.
Tuque de type captain
Livre sur l'histoire de la station publié en 2021. Écrit par Alexandre Fontaine-Rousseau
Une tasse toute simple, mais avec un beau logo
Affiches du 35e anniversaire, illustré par Ève Laguë
Une café produit par Zab. Sac de 300 g. Origine: Cajamarca, San Ignacio, Pérou
