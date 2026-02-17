Marchandises CISM 89,3 FM

CISM 89,3 FM

CISM 89,3 FM

T-shirt Su'l piton de jour item
T-shirt Su'l piton de jour
20 $

T-Shirt illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle M&O - Men's Gold Soft Touch T-Shirt (4800). Disponible de Small à XX-Large.

T-shirt Su'l piton de jour BÉNÉVOLES item
T-shirt Su'l piton de jour BÉNÉVOLES
15 $

T-Shirt illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle M&O - Men's Gold Soft Touch T-Shirt (4800). Disponible de Small à XX-Large.

Coton ouaté su'l piton de nuit item
Coton ouaté su'l piton de nuit
40 $

Coton ouaté illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle Gildan - Unisex Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt (18000). Disponible de Small à XX-Large.

Coton ouaté su'l piton de nuit BÉNÉVOLES item
Coton ouaté su'l piton de nuit BÉNÉVOLES
30 $

Coton ouaté illustré par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur un modèle Gildan - Unisex Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt (18000). Disponible de Small à XX-Large.

Casquette su'l piton item
Casquette su'l piton
25 $

Casquette illustrée par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur Valucap - Bio-Washed Classic Dad Hat (VC300A). Deux couleurs disponibles.

Casquette su'l piton BÉNÉVOLES item
Casquette su'l piton BÉNÉVOLES
20 $

Casquette illustrée par Ève Laguë - 35e anniversaire de CISM 89,3 FM. Imprimé sur Valucap - Bio-Washed Classic Dad Hat (VC300A). Deux couleurs disponibles.

T-shirt Chien vampirique item
T-shirt Chien vampirique
15 $

T-shirt Illustré par Elie Chap - Modèle 2024 - Imprimé sur du American Apparel. Disponible en S, L, XL, XXL.

Tuque de capitaine item
Tuque de capitaine
15 $

Tuque de type captain

Tuque de capitaine BÉNÉVOLES item
Tuque de capitaine BÉNÉVOLES
10 $

Tuque de type captain

Livre 30e item
Livre 30e
25 $

Livre sur l'histoire de la station publié en 2021. Écrit par Alexandre Fontaine-Rousseau

Livre 30e BÉNÉVOLES item
Livre 30e BÉNÉVOLES
20 $

Livre sur l'histoire de la station publié en 2021. Écrit par Alexandre Fontaine-Rousseau

Tasse CISM item
Tasse CISM
15 $

Une tasse toute simple, mais avec un beau logo

Tasse CISM BÉNÉVOLES item
Tasse CISM BÉNÉVOLES
10 $

Une tasse toute simple, mais avec un beau logo

Affiches 35e item
Affiches 35e
10 $

Affiches du 35e anniversaire, illustré par Ève Laguë

Café su'l Piton (Zab Café) item
Café su'l Piton (Zab Café)
26,50 $

Une café produit par Zab. Sac de 300 g. Origine: Cajamarca, San Ignacio, Pérou
Lavé
Notes: Nectarine, cacao et caramel

T-shirt Coeur item
T-shirt Coeur
10 $
